Как выглядит человек, который не мылся 60 лет

Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту.

Этот 80-летний старик похож на тролля или, может, на какое-то темное существо из «Властелина колец». Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту. Причина проста, и дело здесь не в кожном заболевании или какой-нибудь ужасной хвори — просто этот мужчина не мылся последние 60 лет!

Источник: BigPicture.ru

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