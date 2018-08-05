Как выглядит человек, который не мылся 60 лет
Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту.
Фото : BigPicture.ru5 августа 2018, 15:29
Этот 80-летний старик похож на тролля или, может, на какое-то темное существо из «Властелина колец». Его кожа покрыта чешуйками отслаивающейся грязи, глаз почти не видно, а вонь от него чувствуется за версту. Причина проста, и дело здесь не в кожном заболевании или какой-нибудь ужасной хвори — просто этот мужчина не мылся последние 60 лет!
Источник: BigPicture.ru
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