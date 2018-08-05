Чемпион «Тур де Франс» напал с метлой на дом актера Тиля Швайгера

Ульриха отправили в полицейский участок.

Испанская полиция задержала бывшего победителя велогонки «Тур де Франс» Яна Ульриха. Причиной стала его хулиганская выходка на вилле немецкого актера и режиссера Тиля Швайгера

Ульрих и Швайгер отдыхали на Мальорке, где их дома находятся по соседству. Накануне Швайгер устроил у себя во дворе вечеринки. В один момент они обнаружили, что вооруженный метлой Ульрих перелез через забор и стал угрожать гостям актера. На все призывы Швайгера покинуть территорию виллы бывший спортсмен ответил отказом, после чего хозяин дома вызвал полицию, сообщает Deutsche Welle.

Ульриха отправили в полицейский участок. После допроса он был временно отпущен домой, однако ему категорически запретили общаться с соседом. Ожидается, что наказание велосипедисту будет вынесено позже.

Издание Frankfurter Allgemeine указывает, что Швайгер и Ульрих одно время забыли, однако велосипедист сильно изменился и стал вести себя неадекватно. «Я надеюсь, что он вернется в качестве доброжелательного человека, который очень любит жену и детей», - заявил актер.

Ян Ульрих в 1997 году выиграл велогонку по дорогам Франции, а в 2000 году завоевал золотую медаль на Олимпиаде в Сиднее. В течение нескольких лет именно немец был основным соперником американца Лэнса Армстронг. Позже оба были признаны виновными в употреблении допинга и лишены целого ряда наград. При этом Ульрих отказался возвращать медаль Олимпиады, заявив, что в то время все принимали запрещенные препараты.

Швайгер известен по ролям в фильмах «Достучаться до небес», «Бесславные ублюдки», «Босиком по мостовой». Выступал он и в качестве режиссера, создав такие ленты как «Красавчик», «Соблазнитель», «Мед в голове».

Источник - РБК

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