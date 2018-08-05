Как проходили попытки покушений на глав государств за последние 17 лет

Все случаи покушений на первых лиц государства в мире в 2001-2018 годах - в одном материале.

4 августа 2018 года было совершено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Инцидент произошел во время парада, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии. Покушение было совершено несколькими летательными аппаратами со взрывчаткой. Семь военнослужащих получили ранения. Глава государства не пострадал.

23 июня 2018 года взрыв произошел на стадионе White City Stadium в городе Булавайо, где проходил предвыборный митинг президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы. Глава государства не пострадал и был успешно эвакуирован. Ранения получили чиновники и сотрудники полиции. Число пострадавших достигло 49 человек.

В ночь на 16 июля 2016 года, когда в Турции была совершена попытка переворота, мятежные военные атаковали отель в Мармарисе, где отдыхал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Нападение было совершено через несколько минут после того, как Эрдоган покинул отель. Предотвращая покушение, погибли два сотрудника полиции.

28 сентября 2015 года было совершено покушение на президента Мальдивских островов Абдуллу Ямина во время его возвращения из Саудовской Аравии после совершения хаджа. На его катере произошел взрыв, когда он достиг столицы государства — города Мале. Супруга президента и его помощник получили легкие травмы, они были госпитализированы.

26 мая 2015 года неизвестные вооруженные люди совершили покушение на премьер-министра Ливии Абдаллу ат-Тани. После того, как ливийский премьер покинул заседание парламента, вооруженные люди открыли по его машине огонь. Премьер-министр не пострадал, один из его охранников был ранен.

29 апреля 2013 года покушение было совершено на премьер-министра Сирии Ваеля аль-Хальки в центре Дамаска. В результате взрыва, раздавшегося во время проезда кортежа премьер-министра Сирии Ваиля аль-Хальки, погибли десять человек, 13 получили ранения. Среди погибших — личный охранник аль-Хальки, сам премьер не пострадал.

2 октября 2012 года охрана финского премьера Юрки Катайнена предотвратила покушение на него. Инцидент произошел в городе Турку во время предвыборного мероприятия. Мужчина, вооруженный ножом, подошел к премьер-министру, после чего выхватил нож, но тут же уронил его. После этого охранники премьера задержали правонарушителя. В ходе происшествия глава кабинета министров не пострадал.

22 февраля 2012 года на президента Абхазии Александра Анкваба было совершено покушение в районе города Гудаута. Неизвестные подорвали фугас, а затем обстреляли президентский кортеж из автоматического оружия. Александр Анкваб не пострадал. На месте погиб один из охранников, второй офицер охраны скончался позже в больнице.

В феврале 2012 года спецслужбы России и Украины сообщили о задержании в Одессе преступников, находившихся в международном розыске. По версии следствия, экстремистскую группу из трех молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить после того, как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушения на президента РФ Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. По словам подозреваемого, покушение на Путина в Москве должно было состояться сразу после выборов президента России в марте 2012 года. Злоумышленники планировали взорвать автомобиль на пути следования кортежа Путина. Впоследствии Пьянзин по запросу Генпрокуратуры РФ был выдан российской стороне.

Илья Пьянзин был осужден 10 сентября 2013 года к 10 годам заключения. Против Осмаева было возбуждено несколько дел, однако позднее прокуратура Украины исключила из дела Осмаева две статьи, связанные с его участием в террористической организации и в подготовке к покушению, оставив лишь три обвинения: в незаконном изготовлении взрывчатых веществ, пересечении границы Украины по поддельным документам и повреждении имущества по неосторожности.

В ноябре 2014 года украинский суд признал Осмаева виновным в изготовлении взрывчатки, незаконном пересечении границы Украины и повреждении имущества; при этом суд освободил его, посчитав, что тот на этапах следствия и суда отбыл достаточное наказание.

11 ноября 2011 года с расстояния более чем полкилометра по резиденции президента США Белому дому были сделаны несколько выстрелов. Сотрудники спецслужб обнаружили брошенный автомобиль, а в нем — автомат. На территории Белого дома были найдены две пули. Одна пуля попала в окно официальной резиденции президента США, однако не прошла сквозь пуленепробиваемое стекло, а вторая была обнаружена на территории, прилегающей к Белому дому. В момент обстрела своей резиденции президент США Барак Обама с супругой находились с визитом в Калифорнии. 16 ноября был задержан Оскар Ортега Эрнандес, которому были предъявлены обвинения в попытке совершения покушения на президента. В марте 2014 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

28 ноября 2011 года заминированный автомобиль взорвался на парковке у здания парламента в центре Багдада. При взрыве погибли два человека, один из депутатов получил ранения. Взрыв был попыткой покушения на премьер-министра Ирака Нури аль-Малики, когда он должен был прибыть на заседание парламента. На момент взрыва премьер-министр еще не подъехал к зданию парламента.

3 июня 2011 года было совершено покушение на президента Йемена Али Абдаллу Салеха. Вооруженные люди обстреляли мечеть, находящуюся в непосредственной близости от президентского дворца в Сане. Президент Йемена получил ранение осколком шрапнели на несколько сантиметров ниже сердца, а также ожоги груди и лица второй степени. Ранения также получили премьер-министр, вице-премьер, председатель парламента и несколько политиков, пришедших на традиционную пятничную молитву. Четверо военнослужащих президентской гвардии погибли.

3 марта 2011 года стало известно, что было организовано покушение на президента Мадагаскара Андри Радзуэлина. Во время движения кортежа президента под его автомобилем сработало взрывное устройство. Никто не пострадал. Автомобиль, в котором ехал глава островного государства, несмотря на взрыв, смог продолжить движение и благополучно доехал до резиденции Радзуэлина.

4 августа 2010 года совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Как сообщил ливанский телеканал "Аль-Арабия", неизвестный бросил бомбу в президентский кортеж, после чего был задержан. По информации "Аль-Арабия", одна бомба попала в автомобиль с журналистами, которые сопровождали кортеж.

Покушение было совершено в городе Хамадан. Ахмадинеджад не пострадал, он произнес запланированную речь, которую транслировало государственное телевидение.

В апреле 2009 года турецкая газета "Хабертюрк" сообщила о том, что спецслужбы Турции предотвратили покушение на действующего президента США Барака Обаму в Стамбуле, где он принимал участие в саммите Альянса цивилизаций. По информации издания, 3 апреля в Стамбуле был арестован гражданин Сирии, который сознался на допросе, что под видом корреспондента катарского телеканала "Аль-Джазира" намеревался проникнуть на саммит и бросить нож в президента США во время его выступления с трибуны международного форума.

Официального подтверждения сообщения газеты не последовало.

27 апреля 2008 года в Кабуле во время военного парада было совершено покушение на президента Афганистана Хамида Карзая. Были убитые и раненые. Президент не пострадал. Ответственность за террористический акт взяло на себя Движение талибов.

Неоднократные попытки покушений совершались на президента США Джорджа Буша-младшего.

В июне 2007 года болгарские спецслужбы сообщали о планировавшемся покушении на американского президента в ходе его визита в болгарскую столицу.

В марте 2007 года спецслужбы Колумбии заявляли о том, что располагают информацией о готовящемся покушении на Джорджа Буша в ходе его визита в эту страну.

Также в марте 2007 года военная прокуратура Иордании объявила о раскрытии заговора с целью покушения на президента США Джорджа Буша в ходе его визита в королевство в ноябре 2006 года. Трое иорданцев намеревались подорвать посольства США и Дании в Аммане в тот момент, когда в одном из них будет находиться американский президент.

10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил в сторону сцены гранату, на которой находились президенты США и Грузии. Граната не взорвалась. Решением Тбилисского городского суда 11 января 2006 года Арутюнян был признан виновным в попытке покушения на президентов Грузии и США Михаила Саакашвили и Джорджа Буша и приговорен к бессрочному тюремному заключению.

19 декабря 2005 года иранское телевидение сообщило, что 15 декабря в провинции Систан и Белуджистан было совершено нападение на кортеж президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, в результате которого погиб один телохранитель, еще трое получили ранения. По информации ряда иранских и зарубежных СМИ, машина службы безопасности президента Ирана заранее проверяла маршрут, по которому должен был проследовать кортеж Ахмадинежада.

Официальный представитель правительства Ирана Голамхосейн Эльхам опроверг сообщения СМИ о попытке покушения. По его информации, хотя президент посещал в этот день провинцию, эта машина не входила в его кортеж, и проезд президента в районе нападения не планировался.

В 2004 году на президента Афганистана Хамида Карзая было совершено несколько покушений.

25 апреля в городе Кандагар сотрудники полиции арестовали человека, который собирался бросить взрывное устройство в машину Карзая, когда его кортеж должен был проезжать мимо. Сотрудники служб безопасности успели задержать злоумышленника за несколько минут до появления кортежа.

29 июля в Кабуле был предотвращен серьезный теракт, который по мнению специалистов был направлен против Карзая. Полицейские обнаружили в городе два приготовленных к подрыву взрывных устройства общей мощностью около 50 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Взрывные устройства предназначались для кортежа главы государства, который должен был направиться из МВД в министерство общественных работ, чтобы возложить цветы в том месте, где ровно два года назад был убит один из ближайших сподвижников Карзая — Адбул Кадир.

16 сентября в городе Гардезе, столице провинции Пактия, был обстрелян вертолет Хамида Карзая. В рамках своей предвыборной кампании Хамид Карзай на военном вертолете прилетел в Гардез, чтобы открыть там новую дорогу. В момент приземления вертолета по нему была выпущена ракета, которая пролетела над толпой и школой и разорвалась около жилого дома, в 300 метрах от места посадки вертолета, не причинив никаких разрушений. Охрана Карзая приняла решение не садиться, и вертолет улетел в Кабул.

12 марта 2003 года в Белграде у дома правительства был смертельно ранен выстрелом из снайперской винтовки премьер-министр Сербии Зоран Джинджич. В тяжелом состоянии премьер был доставлен в Центр срочной медицинской помощи Белграда, где в результате полученных ранений скончался. Слушания по этому делу продолжались почти три с половиной года. В итоге следствие установило, что в премьера стрелял заместитель командира отряда спецназа МВД Сербии Звездан Йованович. Сразу после ареста он заявил, что таким образом надеялся прекратить "выдачу сербских патриотов Гаагскому трибуналу". Всего в организации убийства Джинджича обвинялись 12 человек, пятеро из которых на момент суда находились в бегах. Никто из обвиняемых своей вины так и не признал.

Сербскими службами безопасности были арестованы стрелявший в премьера бывший сотрудник управления по специальным операциям органов госбезопасности Союзной Республики Югославии Звездан Йованович, а также несколько соучастников убийства из числа главарей так называемого "Земунского клана" — одной из крупнейших преступных группировок на Балканах. Судебный процесс над причастными к убийству Джинджича лицами начался 22 декабря 2003 года и продолжался более трех лет — до мая 2007 года. В организации и осуществлении убийства премьер-министра обвинялись 12 человек, которые были приговорены в общей сложности к 378 годам лишения свободы. Несколько приговоренных ранее работали в спецслужбах бывшей Югославии.

5 сентября 2002 года на президента Афганистана Хамида Карзая было совершено покушение. Наемный убийца Абдул Рахман, принятый всего за неделю до покушения в охрану губернатора провинции Кандагар, выпустил по автомобилю президента, выезжавшему из резиденции губернатора, четыре пули из пистолета.

Президент Афганистана не пострадал, а губернатор получил легкое ранение в шею.

Жизнь афганскому руководителю спас американский спецназ, моментально открывший ответный огонь на поражение по стрелявшему в Карзая афганскому телохранителю. В результате три человека были убиты и еще несколько ранены. Пострадавшие доставлены в госпиталь.

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах. Убийцей объявлен его старший сын и наследник престола Дипендра. По официальной версии, вечером за ужином во дворце в Катманду Дипендра повздорил с родителями из-за того, что они не одобряли его намерения жениться на дочери депутата парламента Непала, индианке по происхождению. После ссоры пьяный Дипендра вышел в свои апартаменты, облачился в военную форму, вернулся в обеденный зал с автоматической винтовкой и выпустил 80 пуль по семье. Погибли король Бирендра, королева Ашварья, их младший сын, дочь, сестры короля и его зять. Затем Дипендра вышел в сад, выстрелил себе в висок и впал в кому. 4 июня Дипендра скончался, не придя в сознание. До сих пор все обстоятельства происшедшего не выяснены.

6 января 2001 года в результате покушения погиб президент Демократической Республики Конго (ДРК) Лоран-Дезире Кабила. Согласно противоречивым свидетельствам, один из охранников Кабилы застрелил его в упор, в собственном кабинете в президентском дворце. После этого убийца сам был застрелен на месте другими охранниками.

Материал РИА Новости

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