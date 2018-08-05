Бабушка сестер-убийц рассказала о тирании их отца

По ее словам, убитый Михаил Хачатурян не позволял супруге с детьми съехать от него, не разрешал ей делать аборты, чтобы оформить на себя квартиру, которую дали за рождение детей.

Бабушка трех сестер, убивших своего отца в Москве, считает мужчину маньяком. Об этом она рассказала в интервью «Комсомольской правде».

По словам женщины, он постоянно подслушивал разговоры домашних, избивал свою супругу и угрожал детям. «Почему, раз все они были плохими, он не выгнал всех? Потому что хотел издеваться над девочками! Он маньяк, маньяк с пеленок», — сказала Лариса Тодика, которая сейчас живет в Молдавии.

По ее словам, убитый Михаил Хачатурян не позволял супруге с детьми съехать от него, не разрешал ей делать аборты, чтобы оформить на себя квартиру, которую дали за рождение детей.

Ранее дочь Тодика, мать трех сестер Аурелия Дундук рассказала, что жила с Хачатуряном в домашнем заточении и постоянно подвергалась побоям. Она также объяснила, за что муж выгнал ее и их 16-летнего сына из дома с угрозами убийства.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал трех сестер 17, 18 и 19 лет. Они взяты под стражу до 28 сентября. Всем трем предъявлено обвинение по статье «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (пункт «ж» часть 2 статья 105 УК РФ). Девушки признали свою вину, сказав, что сделали это из-за «многолетних неприязненных отношений», и рассказали об издевательствах отца.

57-летний Хачатурян был найден с многочисленными колото-резаными ранениями в области груди и шеи на лестничной площадке одного из домов на Алтуфьевском шоссе 27 июля. Сообщалось, что на него напали в квартире, нанесли несколько ударов ножом, затем мужчине удалось вырваться и убежать, но из-за сильной кровопотери он потерял сознание и вскоре умер в подъезде. Его дочери признали свою вину в убийстве, сказав, что сделали это из-за «многолетних неприязненных отношений», и рассказали об издевательствах отца.

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