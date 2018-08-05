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В Швейцарии разбился самолет с 20 пассажирами на борту

Самолет разбился на высоте 2540 метров около пика Сеньяз.

Фото : © REUTERS / Arnd Wiegmann5 августа 2018, 18:45

Самолет с 20 пассажирами на борту потерпел крушение в субботу в Швейцарии, все пассажиры погибли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Рейтер.

По информации правоохранителей швейцарского кантона Гризон, речь идет о самолете времен Второй мировой войны марки JU52 HB-HOT, построенном в 1939 году и получившим название "Тетушка Ю". Владельцами самолета является общество дружбы швейцарской военной авиации "Ю-эйр". У ассоциации есть еще два реконструированных самолета типа "Юнкерс".

Самолет разбился на высоте 2540 метров около пика Сеньяз. Юнкерс вылетел из Локарно в сторону военного аэродрома в Дюбендорфе в субботу вечером. По данным RTS, самолет возвращался после двухдневной экскурсии в кантон Тичино. На его борту находилось 17 человек и 3 члена экипажа.

Полиция Граубюрдена на пресс-конференции в воскресенье подтвердила гибель всех 20 человек — 11 мужчин и 9 женщин. Большинство из них — выходцы из немецкоязычной части Швейцарии, а также из кантона Во и Нижней Австрии. Возраст погибших от 41 до 84 лет.

Ранее в швейцарском полукантоне Нидвальден разбился небольшой самолет с четырьмя пассажирами на борту. Двое из них — маленькие дети.

Согласно информации полиции, семья вылетела рано утром из аэропорта Кэгисвиль, полукантона Обвальден, в сторону Франции. Однако спустя некоторое время самолет разбился.

Генеральная прокуратура Швейцарии совместно со Службой по расследованию инцидентов на транспорте, прокуратурой Нидвальдена и кантональной полицией возбудили дело для выяснения причин инцидента.


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