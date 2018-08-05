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МИД РК подтвердило гибель казахстанца на Иссык-Куле

Консул Казахстана оказывает помощь родственникам погибшего по доставке тела на родину.

Фото : из открытых источников5 августа 2018, 18:58

В министерстве иностранных дел Казахстана Sputnik подтвердили информацию о гибели казахстанца в поселке Бостери на побережье Иссык-Куля в Кыргызстане.

По данным издания kabar.kg, мужчина вместе с женой и четырьмя детьми прибыл на курорт 2 июля. Тело казахстанца обнаружили в номере коттеджа.

"Тело погибшего родственники заберут уже сегодня. Консул оказывает всю необходимую помощь", — прокомментировали корреспонденту Sputnik Казахстан в пресс-службе МИД.

По делу была назначена судмедэкспертиза, результаты будут известны в ближайшее время.


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