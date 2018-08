Застрявшие на пляже киты попали на видео

В Новой Зеландии два горбатых кита застряли на пляже. Видеоролик опубликовало издание Stuff.

Животных у города Даргвилл обнаружила пара во время утренней прогулки и сообщила властям. В итоге там собрались десятки людей для помощи спасателям.

Несмотря на помощь добровольцев, организации по спасению морских млекопитающих Project Jonah и департаменту охраны природы не удалось вернуть китов обратно в море во время прилива. Пока спасательная операция приостановлена, она будет возобновлена 6 августа после оценки состояния животных.

Как сообщает издание, нашедшая китов женщина отметила, что оба кита около шести метров в длину. Животные шумели, словно общаясь друг с другом.

***STRANDING UPDATE***

Despite a HUGE effort this afternoon we were unable to refloat the two stranded humpback whales on the high tide. Rescue efforts will continue tomorrow once the condition of the whales has been assessed at first light. pic.twitter.com/qBy5ncNSGy