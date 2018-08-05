Первый казахский боец UFC готовится в Астане к дебютному поединку

Ожидается, что свой дебютный бой в UFC Дамир проведет 15 сентября в Москве.

Первый этнический казах - участник UFC - Дамир Исмагулов проводит тренировки в Астане, передает СИА «SPORTINFORM».

О нахождении в столице Казахстана Исмагулов отметил на своей странице в Инстаграм, сопроводив снимок мотивирующей цитатой баскетболиста Майкла Джордана.

Переход россиянина, этнического казаха в сильнейшую лигу мира ранее в своем интервью Вестнику ММА подтвердил президент лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн.

Ожидается, что свой дебютный бой в UFC Дамир проведет 15 сентября в Москве.

Дамир Исмагулов пополнит полулегкий дивизион (65 кг).

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