Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Первый казахский боец UFC готовится в Астане к дебютному поединку

Ожидается, что свой дебютный бой в UFC Дамир проведет 15 сентября в Москве.

Фото : соцсети5 августа 2018, 20:42

Первый этнический казах - участник UFC - Дамир Исмагулов проводит тренировки в Астане, передает СИА «SPORTINFORM».

О нахождении в столице Казахстана Исмагулов отметил на своей странице в Инстаграм, сопроводив снимок мотивирующей цитатой баскетболиста Майкла Джордана.

Переход россиянина, этнического казаха в сильнейшую лигу мира ранее в своем интервью Вестнику ММА подтвердил президент лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн.

Ожидается, что свой дебютный бой в UFC Дамир проведет 15 сентября в Москве.

Дамир Исмагулов пополнит полулегкий дивизион (65 кг).


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты