Первый казахский боец UFC готовится в Астане к дебютному поединку
Ожидается, что свой дебютный бой в UFC Дамир проведет 15 сентября в Москве.
Фото : соцсети5 августа 2018, 20:42
Первый этнический казах - участник UFC - Дамир Исмагулов проводит тренировки в Астане, передает СИА «SPORTINFORM».
О нахождении в столице Казахстана Исмагулов отметил на своей странице в Инстаграм, сопроводив снимок мотивирующей цитатой баскетболиста Майкла Джордана.
Переход россиянина, этнического казаха в сильнейшую лигу мира ранее в своем интервью Вестнику ММА подтвердил президент лиги M-1 Global Вадим Финкельштейн.
Ожидается, что свой дебютный бой в UFC Дамир проведет 15 сентября в Москве.
Дамир Исмагулов пополнит полулегкий дивизион (65 кг).
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4931328-a29fc7322044c9755fbc1275e19122c1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...