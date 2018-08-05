Четверо учеников 9-х классов из Уральска подвергались избиениям.

ДВД Уральска не возбудит уголовное дело по факту избиения подростка. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии по делам несовершеннолетних в городском акимате, на котором была рассмотрена жалоба Замиры Кожамберлиевой на избиение ее сына в военно-патриотическом лагере «Кайсар», передает Zakon.kz со ссылкой на «Уральскую неделю».

Мама Мейрамбека Замира показывает журналистам заключение врачей и анализы.

Полицейские сообщили, что ими было рассмотрено заявление матери школьника и что судебно-медицинская экспертиза не установила вреда здоровью мальчика. В возбуждении уголовного дела было отказано.

— Мальчики несовершеннолетние и не подлежат уголовной или административной ответственности, — сообщил начальник МПС УВД Уральска Муслим Жардемов.

Медики сообщили, что мать мальчика трижды обращалась в детскую больницу. Проведены обследования — компьютерная томография и УЗИ внутренних органов, взяты анализы крови и мочи.

- Мальчик обращался с жалобами на боли в животе, проблемы с мочеиспусканием, галлюцинации. Мы диагностировали у подростка протрузии позвоночных дисков. Эта болезнь у мальчика появилась ранее. Сейчас ему оказана необходимая медпомощь. Он госпитализирован. Но в скором времени будет выписан. Мальчик уже ходит самостоятельно и говорит, что чувствует себя лучше, — говорит заместитель директора областной детской больницы Александр Гехман.

В отделе образования подчеркнули, что военно-патриотический лагерь «Кайсар» работает уже девятый год. И ранее подобных жалоб не поступало.

— Ежегодно в лагере «Кайсар» бывает порядка 200 детей. Они носят военную форму. Мальчики готовятся к службе в армии. В лагерь отправляются по желанию, — сообщила исполняющая обязанности руководителя городского отдела образования Жанна Сахипкереева.

Комиссией было решено дать рекомендации сотрудникам лагеря «Кайсар» и руководству городского отдела образования об усилении воспитательной работы со школьниками.

К слову, мама Мейрамбека Замира сообщила, что её сына выпишут в понедельник, и потом, с помощью волонтёров Уральска они продолжат диагностику в России.

— После судмедэкспертизы у нас пропали некоторые результаты анализов. Мне сказали, что мы их и не сдавали, но я показывала их журналистам, когда они приходили. Мы будем продолжать наблюдение Мейрамбека. Спасибо всем, кто помогает нам.

Напомним, что четверо учеников 9-х классов из Уральска подвергались избиениям. Об этом стало известно после того, как за медицинской помощью обратился 15-летний Мейрамбек Тулегенов. Школьник из Уральска этим летом вместе с другими детьми отправился в военно-патриотический лагерь «Кайсар».

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