Казахстанец победил чемпиона Азии и Европы по ММА

Еркин Дарменов провел поединок против узбекского бойца.

Казахстанский боец ММА Еркин Дарменов одержал победу на турнире «Octagon Selection vol.1.» в Алматы, сообщает СИА «SPORTINFORM».

5 августа на первом бойцовском шоу компании «Octagon Promotion» Дарменов провел поединок против узбекского бойца Алихона Хасанова. Решением судей по итогам трех раундов победу одержал казахстанский боец. Таким образом, Еркин Дарменов записал на свой счет восьмую победу при двух поражениях.

Узбекский спортсмен Алихон Хасанов провел свой 11 бой и потерпел четвертое поражение в карьере.

Отметим, что 32-летний Хасанов был не простым соперником для казахстанца, он является чемпионом Азии и Европы по ММА, чемпионом Узбекистана по ММА.

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