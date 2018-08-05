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В туфлях, костюме и без семьи: президент Кыргызстана отдохнул на Иссык-Куле

Президент Жээнбеков уехал отдыхать в свой первый отпуск.

Фото : kaktus.media5 августа 2018, 22:39

Завершился недельный трудовой отпуск президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, пишет «Кактус Медиа» со ссылкой на пресс-службу президента.

В ведомстве также опубликовали фотосет с участием президента. На фотографиях Сооронбай Жээнбеков в официальном костюме гуляет, судя по всему, по территории резиденции №2.

На прошлой неделе, 30 июля, пресс-служба президента сообщила, что глава государства ушел в отпуск. Свой отдых Сооронбай Жээнбеков провел на Иссык-Куле.


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