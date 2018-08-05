В туфлях, костюме и без семьи: президент Кыргызстана отдохнул на Иссык-Куле
Президент Жээнбеков уехал отдыхать в свой первый отпуск.
Фото : kaktus.media5 августа 2018, 22:39
Завершился недельный трудовой отпуск президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, пишет «Кактус Медиа» со ссылкой на пресс-службу президента.
В ведомстве также опубликовали фотосет с участием президента. На фотографиях Сооронбай Жээнбеков в официальном костюме гуляет, судя по всему, по территории резиденции №2.
На прошлой неделе, 30 июля, пресс-служба президента сообщила, что глава государства ушел в отпуск. Свой отдых Сооронбай Жээнбеков провел на Иссык-Куле.
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