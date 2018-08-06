Пенальти Аршавина спасло на 93-й минуте "Кайрат" от поражения

Следующий матч алматинцы проведут также в гостях.

Алматинский "Кайрат" сыграл вничью с карагандинским "Шахтером" в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Караганде, завершился со счетом 1:1. При этом "горняки" упустили победу уже в компенсированное время.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 54-й минуте полузащитник "Шахтера" Эгон Вух после сольного прохода на замахе убрал соперника и ударом из-за пределов штрафной пробил голкипера "Кайрата".

Алматинцы отыгрались на третьей компенсированное минуте, когда в ворота "Шахтера" был назначен пенальти за игру рукой в своей штрафной. 11-метровый точно реализовал Андрей Аршавин.

В прошедшем матче "Кайрат" начинал без своих лидеров: Адеринсола Эсеола вышел на замену 58-й минуте вместо Иво Иличевича, а Аршавин вступил в игру девятью минутами позже, заменив Исаэля. При этом Бауыржан Исламхан в заявку на матч даже не попал.

Следующий матч "Кайрат" проведет также на выезде - 9 августа против чешской "Сигмы" в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 по времени Астаны. Ответная встреча состоится 16 августа в Алматы.

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