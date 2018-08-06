Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте

Акрамова нашли в одном из служебных помещений с ножевым ранением.

Фото : repost.uz6 августа 2018, 01:30

Начальника главного управления патрульно-постовой службы МВД Узбекистана Дильноза Акрамова убили на рабочем месте. Об этом сообщает местный портал nuz.uz со ссылкой на ведомство.

По данным издания, Акрамова нашли в одном из служебных помещений с ножевым ранением. Следователи начали выяснение всех обстоятельств инцидента. На данный момент сотрудники правоохранительных органов отказались от версии о самоубийстве.

Источник Sputnik в ГУ МВД Ташкента сообщил, что в милиции предполагают, что убийца Акрамова мог быть знакомым правоохранителя. В ГУВД отметили, что дело по данному факту было передано в Генеральную прокуратуру.

Nuz.uz рассказал, что подполковник Дильшод Акрамов занял свой пост всего месяц назад. До этого он занимал должность главы управления профилактики правонарушений ГУВД Ташкента.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты