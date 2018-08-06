111-летняя деревянная мечеть разрушается в ВКО

Старожилы говорят, что строительный материал собирали и привозили в село со всего Прииртышья.

В селе Аккольск Восточно-Казахстанской области разрушается памятник архитектуры - 111-летняя мечеть, передает 24.kz.

Деревянное сооружение уникально тем, что было построено без единого гвоздя. Много лет здание находится в аварийном состоянии. От кирпичного фундамента практически ничего не осталось, а деревянные балки давно сгнили. В селе Аккольск осталось всего три дома. В одном из них проживает Гульшира апа. Но уезжать из родного аула она не собирается. Пенсионерка не может оставить без присмотра старую мечеть.

«Когда же отремонтируют нашу мечеть? Балки в некоторых местах уже сгнили и обрушились. Крыша полностью прохудилась. С каждым годом состояние здания ухудшается. А вот минарет все еще стоит на своем месте», - говорит жительница села Гульшира Сапариева.

Возвел мечеть местный житель Султан Фазылбеков, еще 111 лет тому назад. Для строительства здания он привлек лучших башкирских архитекторов. Старожилы говорят, что строительный материал собирали и привозили в село со всего Прииртышья. В качестве мечети сооружение прослужило больше 10 лет. В советское время религия была под запретом, и здесь разместили начальную школу. Малика Наурызбаева - одна из активных общественниц этого сельского округа. О мечети она знает все. Женщина уверена, что если восстановить её, то село вновь оживет. Ведь посмотреть на уникальное деревянное сооружение приезжают туристы со всех областей страны.

«Здесь трасса проходит, и многие интересуются, даже многие люди заезжают и смотрят, всё это для туристов и проезжающих представляет большую ценность, они фотографируются», - сообщила Малика Наурызбаева, общественный медиатор сельского округа.

Судьбой мечети этим летом заинтересовались и представители по охране историко-культурного наследия. Осмотрев сооружение и проведя анализ, решено было, что здание будет отремонтировано в рамках программы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру».

«Будет производиться реставрация, ремонт данной мечети, а когда сроки, сказать не можем, потому что это будет решать рабочая группа Управления культуры», - сказал заместитель акима Бескарагайского района Бауыржан Баталов. Спасти мечеть пытались и раньше. Деревянное сооружение хотели перенести в один из парков областного центра, но жители выступили против, заявив, что мечеть должна остаться в родном ауле.

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