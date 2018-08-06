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Определились потенциальные соперники «Астаны» в плей-офф Лиги Чемпионов

На этой стадии турнира казахстанский клуб окажется в числе сеяных.

Фото : sports.kz6 августа 2018, 06:21

Стало известно, с кем может встретиться «Астана» в раунде плей-офф Лиги Чемпионов, сообщает Sports.kz.

На этой стадии турнира казахстанский клуб окажется в числе сеяных, а значит, точно не сыграет с ПСВ (Нидерланды) и победителями пар «Зальцбург» (Австрия) — «Шкендия» (Македония) и «Селтик» (Шотландия) — АЕК (Греция).

В число потенциальных соперников «Астаны» попали следующие команды: «Янг Бойз» (Швейцария) и победители пар «Карабах» (Азербайджан) — БАТЭ (Беларусь), «Мальме» (Швеция) — «Види» (Венгрия) и «Црвена Звезда» (Сербия) — «Спартак» Трнава (Словакия). Жеребьевка пройдет в швейцарском Ньоне в понедельник, 6 августа.

Однако, чтобы пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов, «Астане» сначала придется пройти загребское «Динамо» в третьем отборочном раунде. Первый матч состоится 7 августа в Казахстане, ответный — 14-го в Хорватии.


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