Взрыв дрона в момент выступления президента Венесуэлы попал на видео

Террористы обещали завершить задуманное и убить главу государства.

Венесуэльский оппозиционер Хулио Сесар Ривас опубликовал видео с моментом взрыва беспилотника во время выступления президента Николаса Мадуро. Уникальные кадры он разместил в своем Twitter.

На коротком ролике виден гексакоптер— дрон с шестью пропеллерами, зависший в воздухе. Через несколько мгновений он взрывается, при этом Мадуро перестает говорить, но вскоре продолжает речь.

Para los que querían ver el Dron pic.twitter.com/JKcRysXEUX — Julio César Rivas (@JULIOCESARRIVAS) 5 августа 2018 г.

Ранее сообщалось, что члены подпольной группировки «Фланелевые солдаты», устроившие покушение на Мадуро, задействовали два промышленных дрона, прикрепив к каждому по килограмму взрывчатки. Президент не пострадал, однако ранения получили семь военных.

Позднее министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Реверольрапортовал о задержании шестерых подозреваемых. По его словам, организаторы и исполнители теракта опознаны.

Террористы обещали завершить задуманное и убить главу государства.

Источник: Лента.ру

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