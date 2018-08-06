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Взрыв дрона в момент выступления президента Венесуэлы попал на видео

Террористы обещали завершить задуманное и убить главу государства.

Фото : Xinhua via AP6 августа 2018, 06:51

Венесуэльский оппозиционер Хулио Сесар Ривас опубликовал видео с моментом взрыва беспилотника во время выступления президента Николаса Мадуро. Уникальные кадры он разместил в своем Twitter.

На коротком ролике виден гексакоптер— дрон с шестью пропеллерами, зависший в воздухе. Через несколько мгновений он взрывается, при этом Мадуро перестает говорить, но вскоре продолжает речь.

Ранее сообщалось, что члены подпольной группировки «Фланелевые солдаты», устроившие покушение на Мадуро, задействовали два промышленных дрона, прикрепив к каждому по килограмму взрывчатки. Президент не пострадал, однако ранения получили семь военных.

Позднее министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Реверольрапортовал о задержании шестерых подозреваемых. По его словам, организаторы и исполнители теракта опознаны.

Террористы обещали завершить задуманное и убить главу государства.

Источник: Лента.ру


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