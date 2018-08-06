Дорожно-патрульной полиции запретили останавливать авто: что сказали в МВД
В мессенджере Whatsapp пользователи начали рассылать информацию о якобы запрете сотрудникам дорожно-патрульной полиции останавливать правонарушителей.
Фото : inAlmaty.kz6 августа 2018, 07:58
Рассылку о том, что у дорожно-патрульной полиции теперь нет полномочий оформлять административные протоколы прокомментировали в МВД Казахстана, передает inAlmaty.kz со ссылкой на официального представителя МВД Казахстана Алмаса Садубаева.
В мессенджере Whatsapp пользователи начали рассылать информацию о якобы запрете сотрудникам дорожно-патрульной полиции останавливать правонарушителей.
«У сотрудников Жол патрулдык полициясы забрали функцию оформлять адм. протоколы за нарушение ПДД, только патрулирование, работа по профилактике, недопущение правонарушений и раскрытие по горячим следам! С сегодняшнего дня. Имеют право только останавливать за грубое нарушение, встречка, двойная сплошная и эвакуаторы. Не имеют право Вас останавливать» , - говорится в рассылке.
В свою очередь, в МВД Казахстана опровергли рассылку и сообщили, что сотрудники полиции работают без изменений.
«Сотрудники дорожно-патрульной полиции несут службу в штатном режиме . Данная информация не соответствует действительности» , - поделился информацией Алмас Садубаев.
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