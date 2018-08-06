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В Индонезии более 80 человек стали жертвами землетрясения

Несколько тысяч человек эвакуированы в безопасные места.

Фото : © Flickr / Matt Katzenberger6 августа 2018, 07:27

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Ломбок превысило 80 человек, сообщает РИА Новости.

По последним данным ведомства, погибли 82 человека, сотни пострадали. Несколько тысяч человек эвакуированы в безопасные места.

Кроме того сообщается, что несколько тысяч домов были повреждены.

По данным очевидцев, землетрясение было сильным, толчки ощущались на популярном у туристов острове Бали.


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