Суд рассмотрит бракоразводный процесс Петросяна и Степаненко

Степаненко в своем иске просит передать ей большую часть имущества.

Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит вопрос о расторжении брака и разделении имущества юмориста Евгения Петросяна и его супруги Елены Степаненко, передает РИА Новости.

Как сообщил РИА Новости адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы артиста, защита юмориста просит поделить имущества поровну.

Ранее сообщалось, что Степаненко обратилась в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества с супругом. Согласно карточке дела, иск был зарегистрирован 4 июля. Там отмечается, что иск подан Степаненко.

"Во-первых, мы просим расторгнуть брак. Иск Степаненко написан некорректно: в шапке документа она просит расторгнуть брак и разделить имущество, но в описательной части слишком увлекается разделом имущества и забывает о расторжении брака. Кроме того, мы предлагаем поделить имущество поровну, а не так, как настаивает она", — пояснил Жорин.

По его словам, Степаненко в своем иске просит передать ей большую часть имущества. Интересы Степаненко представляет адвокат Елена Забралова.

Жорин ранее представлял сторону фигуристки Марины Анисиной во время ее развода с актером Никитой Джигурдой. Пара развелась в 2016 году, бракоразводный процесс сопровождался скандалами, Джигурда заявлял, что охрана адвоката напала на него, а потом потребовал 60 миллионов рублей компенсации. У него много других "звездных" клиентов — музыканты Тимати и Егор Крид, рэпер Птаха.

Забралова представляла интересы президента России Владимира Путина в судебном разбирательстве по иску, поданному против него Борисом Немцовым и другими оппозиционерами, интересы патриарха Кирилла в деле "о запыленной квартире" и интересы Сечина по иску к "Новой газете" из-за статьи о яхте "Принцесса Ольга".

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