Скачков инфляции не зафиксировано, несмотря на падение тенге

С начала года рост цен составил 2,7%.

По итогам июля уровень инфляции составил всего 0,1% за месяц. К началу года показатель достиг 2,7% (против 3,8% в аналогичном периоде годом ранее), год-к-году - 5,9% (против 7,1% год назад). Об этом говорится в исследовании Ranking, передает Zakon.kz.

Показательно, что уровень инфляции держится в коридоре, заданном регулятором (5-7% на текущий год), несмотря на очередное обесценивание тенге: так, нацвалюта подешевела к американскому доллару на 2,4% за июль, а ранее, в июне - на 2,4% к маю.

Заметнее всего рост цен ощутили жители Атырауской области (сразу +0,5% за месяц), а также ее нефтяной «соседки» Мангистауской области и Астаны (+0,4% к июню).

Продовольственные товары за месяц даже упали в цене - на 0,4%. Непродовольственные, напротив, на 0,4% выросли в цене.

На 0,5% к июню подорожали платные услуги.

В сегменте продтоваров подорожали табачные изделия и алкоголь (+1,8% за месяц), а вот продукты питания и безалкогольные напитки, напротив, снизились в цене на 0,5% к июню.

В сфере непродовольственных товаров наиболее заметно выросла в цене одежда и обувь (на 0,6% за месяц).

Из услуг больше всего подорожала связь (+0,7% за месяц) и развлечения (рост цен в сфере культуры и отдыха составил сразу 0,8% к июню).

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