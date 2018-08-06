Дожди с грозами пройдут местами в Казахстане

Усилится ветер, ожидается туман.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохранится неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, ночью и утром ожидается туман, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман, днем гроза, в Северо-Казахстанской области шквал, возможен град. В Кызылординской области ожидается гроза, шквал, ветер 15-20 м/с, пыльная буря, возможен град. В Акмолинской области местами гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Карагандинской области ожидается гроза, ночью туман, днем усиление ветра 18 м/с. В Костанайской области ожидается гроза, усилится ветер 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ожидается гроза, днем ветер 15-20 м/с. В Актюбинской, ночью Атырауской областях – гроза. В Мангыстауской области днем местами усилится ветер 15-20 м/с. В Жамбылской области ночью и утром – туман.

В Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, местами в Туркестанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангыстауской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 31°, ясно.

Погода в Астане днем 17°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 6 августа.

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