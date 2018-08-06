В министерстве обороны обсудили вопросы жилищного спецпакета для военных

Специальный жилищный пакет был разработан в соответствии с особенностями выплат и компенсаций для военнослужащих.

Руководство министерства обороны встретилось с председателем правления акционерного общества "Жилстройсбербанк Казахстана", сообщает пресс-служба ведомства.

Под руководством заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Талгата Жанжуменова состоялась встреча должностных лиц главного управления расквартирования войск ВС РК с председателем правления акционерного общества "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимовой.

В ходе встречи участники совещания обсудили вопросы специального жилищного пакета для военных, который стартовал в январе текущего года. По словам председателя правления, специальный жилищный пакет "Военный" был разработан в соответствии с особенностями выплат и компенсаций для военнослужащих.

Проект позволит расширить целевое назначение получаемых средств, вследствие чего военнослужащие получат возможность приобретать в собственность жилое помещение с использованием ипотечного кредита, оплаты аренды жилья или оплаты аренды с последующим выкупом, погашения ранее полученного ипотечного кредита, уплаты взносов при участии в долевом строительстве жилья, а также в жилищно-строительном кооперативе, пополнения накоплений в виде жилищных строительных сбережений, получения кредита на индивидуальное жилищное строительство и улучшение жилищных условий.

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