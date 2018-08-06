Более 100 тысяч человек посетили фестиваль "Ұлы дала"

Праздник Великой степи собрал гостей не только со всего Казахстана, но и из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России и Китая.

Грандиозный праздник "Ұлы Дала" прошел в Павлодарской области. Тысячи участников праздника побывали в ярком, самобытном этноауле, раскинутом в исторически значимой местности вблизи поселка Ленинский. В древности на этом месте встречались представители жузов и принимали важные родоплеменные решения. Организаторам праздника удалось воссоздать атмосферу прошлого, сообщает Ертіс пресс-клуб.





Праздник Великой степи, который прошел в пойме реки Иртыш, собрал гостей не только со всего Казахстана, но и из Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, России и Китая. По сравнению с прошлым годом фестиваль "Ұлы Дала" провели ещё более масштабно. Этноаул из более чем ста юрт разделили по аулам в честь юбилейных дат знаменитых земляков. В юрточном городке показывали театрализованные представления, состязания акынов, обряды, конкурсы.

Третий - финальный день фестиваля - открыла красочная театрализованная поставка, посвященная знаменитой Кояндинской ярмарке, которой в этом году исполнилось 160 лет. На празднике ярмарка начиналась от входной группы этнофестиваля и доходила до основной сцены. В своё время в этой ярмарке участвовали знаменитые акыны Биржан-сал и Майра Шамсутдинова. На главной сцене этноаула "Ұлы Дала" выступили звезды казахстанской эстрады - группа "Жігіттер", певцы Ернар Айдар и Алишер Каримов.





Специально для гостей фестиваля парашютисты устроили небесное шашу из конфет с логотипом "Ұлы дала". Изюминкой мероприятия стала презентация редких национальных блюд, рецепты которых были утеряны, а также выступление кыргызских лучников и каскадерской группы "Kazakh Union". Порадовали всех своим мастерством цирковые канатоходцы, специально приглашенные в рамках года Узбекистана в Казахстане.

На спортивной площадке прошли финальные состязания по қазақ күресі, көкпар и тас көтеру. В состизании тас көтеру борец из Павлодара поднял камень весом 220 кг.

У посетителей этнофестиваля была возможность увидеть изнутри жизнь кочевников, познакомиться с исторически воссозданными традициями и обрядами из жизни казахов.

Вечером на сцене "Ертіс promenade" состоялся гала-концерт закрытия фестиваля "Ұлы Дала" с участием звезд казахстанской эстрады. Завершился этнофестиваль праздничным фейерверком.

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