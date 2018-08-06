Музыкальные каникулы пройдут в «Астана Опера»

Публике представят самое исполняемое на сегодняшний день произведение французского композитора Эрнеста Шоссона.

Молодые исполнители – ученики престижных зарубежных музыкальных университетов – выступят у себя на Родине. Увлекательный концерт «Музыкальные каникулы» состоится в Камерном зале «Астана Опера» 10 августа.

Свое искусство столичной публике представят талантливые казахстанские студенты, лауреаты международных конкурсов, обучающиеся в лучших музыкальных учебных заведениях мира.

В концерте примут участие ученики Московской государственной консерватории им. П. Чайковского Досхан Жексембай (бас-тромбон), Карина Измаилова (фортепиано), Ажар Кадырова (виолончель), а также учащиеся Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. Чайковского Алия Асанова (фортепиано), Эльнура Русланбеккызы (скрипка).

Вместе с ними выступят студенты известных австрийских учебных заведений – пианист Темирлан Бейсенбай (университет «Моцартеум», г. Зальцбург) и скрипачка Карина Даулет (Университет музыки, танца и актерского мастерства имени А. Брукнера, г. Линц).

В этот вечер публике представят самое исполняемое на сегодняшний день произведение французского композитора Эрнеста Шоссона – Поэму для скрипки с оркестром, op. 25. Поэма, занявшая прочное место в скрипичном репертуаре, отличается красочной гармонией и великолепной оркестровкой.

Кроме того, прозвучит Баллада №1 соль минор, op. 23 Фридерика Шопена – крупнейшее творческое достижение композитора, первое крупное сочинение, в котором он освещает судьбы своей страны и народа.

Слушателям будет предложена знаменитая Рапсодия №1, си минор, ор. 79 Иоганнеса Брамса. Произведение является великолепным образцом концертного пианизма И. Брамса.

В программу также вошли и другие шедевры мировой музыкальной классики.

Начало в 19:00.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!