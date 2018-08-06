Командный теннисный турнир "Кубок Казахстана до 12 лет" стартовал в Астане

Финальные матчи первенства пройдут 11 августа в Национальном теннисном центре Астаны

4 августа в Национальном теннисном центре города Астаны состоялось открытие третьего командного первенства "Кубок Казахстана до 12 лет", сообщает Zakon.kz.

В соревнованиях участвуют 18 команд из 14 регионов Казахстана, Алматы и Астаны. В составе команд выступают 4 мальчика и 4 девочки.

На церемонии открытия турнира с поздравительным словом выступили вице-президент Федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев, а также заместитель начальника управления физической культуры и спорта Астаны Берик Маржикпаев.

- Поздравляю всех вас с началом командного турнира. Я рад, что Федерация тенниса проводит в Астане такой турнир, что способствует развитию спорта в нашем городе. Всем командам желаю удачи! - сказал Берик Маржикпаев.

Отметим, что командный турнир "Кубок Казахстана до 12 лет" проводится третий год подряд. Финальные матчи первенства пройдут 11 августа в Национальном теннисном центре Астаны. Победителям и финалистам будут вручены ценные призы и подарки, а также денежные гранты: 1 место – $7,000, 2 место - $5,000, 3 место - $3,000.

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