В туалете кинотеатра Бишкека изнасиловали 13-летнюю девочку

Следователь отказывается возбуждать уголовное дело.

В Бишкеке парень, 1998 года рождения, в 2016 году изнасиловал 13-летнюю девочку пальцем в туалете кинотеатра торгового центра, но об этом стало известно только сейчас. При этом следователь отказывается возбуждать уголовное дело. Об этом редакции Kaktus.media сообщила адвокат Арман Кыйгырова.

По ее словам, в августе 2016 года ее подзащитной было 13 лет.

"Она ездила в лагерь на Иссык-Куле, а потом они всем потоком встретились в Бишкеке и пошли в кино. На встречу пришел и вожатый из лагеря. Он завел девочку в туалет, где совершил над ней действия сексуального характера, применив силу, а потом пригрозил расправой, если она кому-либо расскажет об этом. Вот почему девочка никому не рассказывала об этом два года", - пояснила Кыйгырова.

Она отметила, что в марте 2018 года мать девочки узнала о произошедшем и сразу же обратилась с заявлением в органы внутренних дел, следователь назначил психолого-психиатрическую экспертизу.

"Но до заключения экспертов следователь Ж. Т. вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Мы обратились с жалобой в прокуратуру, где постановление отменили и вернули. Но следователь вновь закрыл дело. И так было еще несколько раз", - отметила адвокат.

Кыйгырова считает, что следователь и руководство Первомайского РУВД Бишкека заинтересованы в закрытии дела.

"Я не понимаю, почему милиция закрывает дело. Ведь, согласно заключению экспертизы, девочка не имеет склонности к вранью. А милиция не делает никаких выводов. 12 июля 2018 года следователь, находящийся в трудовом отпуске, вызвал нас на очную ставку, но пока мы доехали, он почему-то отпустил подозреваемого. Мы обратились по этому поводу к замначальника следствия Первомайского РУВД Бишкека. Как только он узнал о нашем деле, то выставил из кабинета и даже не стал слушать. Меня поражает то, что следователь, находясь в трудовом отпуске, вызывает нас на допросы и отдает поручения оперуполномоченным для доставки подозреваемого в милицию, а потом отпускает его. Мы даже не видели подозреваемого ни одного раза", - подчеркнула адвокат.

Арман Кыйгырова призывает главу МВД КР и служащих других силовых структур обратить внимание на данное дело и разобраться в этом деле объективно.

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