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Тенге незначительно укрепился после падения

Доллар покупают/продают за 348,9-349,9 тенге, евро - за 403,5-405,5 тенге, рубль - за 5,51-5,56 тенге.

Фото : arnapress.kz6 августа 2018, 11:10

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 348,89 тенге. Минимальная стоимость доллара составила 348,2 тенге, максимальная - 349,71. Общий объем торгов - 44,6 миллиона доллара при 107 сделках.

Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 348,9-349,9 тенге, евро - за 403,5-405,5 тенге, рубль - за 5,51-5,56 тенге.


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