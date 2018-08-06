Тенге незначительно укрепился после падения
Доллар покупают/продают за 348,9-349,9 тенге, евро - за 403,5-405,5 тенге, рубль - за 5,51-5,56 тенге.
Фото : arnapress.kz6 августа 2018, 11:10
Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.
По итогам утренних торгов, средневзвешенный курс доллара составил 348,89 тенге. Минимальная стоимость доллара составила 348,2 тенге, максимальная - 349,71. Общий объем торгов - 44,6 миллиона доллара при 107 сделках.
Курс валют в обменниках: доллар покупают/продают за 348,9-349,9 тенге, евро - за 403,5-405,5 тенге, рубль - за 5,51-5,56 тенге.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4931393-81f36364757d82a213d5e9ef5c7903c8
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...