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В Алмалинском районе Алматы временно отключат горячую воду

Воды не будет в домах, расположенных в контуре улиц Назарбаева-Жамбыла-Чайковского-Курмангазы.

Фото : Liter.kz6 августа 2018, 11:12

ТОО « Алматинские тепловые сети» сообщают, что часть зданий в Алмалинском районе Алматы временно отключат от горячей воды, передает zakon.kz.

Как говорится в сообщении, с 8 часов 7 августа до 17 часов 8 августа 2018 года будет отключена подача горячей воды в дома, расположенные в контуре улиц Назарбаева-Жамбыла-Чайковского-Курмангазы.

"Временные ограничения по коммунальной услуге необходимы для запланированного ремонта тепловых сетей, проводимого в межотопительный период. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - отметили в ведомстве.


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