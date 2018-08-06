50 алматинских юнармейцев прошли горную подготовку на летних каникулах

До 1 сентября в походном лагере будет обучено еще 25 детей.

Юные армейцы городского военно-патриотического клуба "Киров" прошли курс подготовки по защите Государственной границы РК, сообщает Zakon.kz.

Участники юнармейского лагеря "Сарбаз" - юноши, девушки и дети от 7 до 17 лет - полностью окунулись в жизнь Пограничной заставы на БАО на высоте 3000 метров над уровнем моря. В течение семи дней при поддержке Департамента по делам обороны г. Алматы, Пограничной службы "Шыгыс" и АПС КНБ РК они прошли более 100 км по горным тропам, переправам, альпийским лугам, ледникам, покоряя вершины и пики выше 4000 метров над уровнем моря. Были взяты Пик Молодежный, БАП, Пик Туристов.

Незавершенным остался штурм Пика Советов, помешала погода. От цели детей разделял километр подъема, но время сыграло против них, надо было возвращаться на Погранзаставу. Если группа не оказалась на вершине до 15:00, нужно разворачиваться обратно - таков закон альпинизма.

На Погранзаставе юных бойцов, успевших в пути следования попасть под проливной дождь, ждали костер, песни под гитару, вкусный ужин и растопленная офицерская палатка на ночь.

Напомним, первый юнармейский палаточный лагерь открылся этим летом в горах Алматы и порядка 50 детей уже прошли горную подготовку в военно-патриотическом лагере "Сарбаз". До конца летних каникул в походном лагере будет обучено еще 25 детей.

Цель - подготовить воспитанников к самостоятельной работе в различных географических, психологических и военно-полевых условиях.

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