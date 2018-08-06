Илья Ильин дал откровенное интервью о своем разводе

Спортсмен всего за год пережил несколько громких событий: допинг-скандал, лишение золотых медалей двух Олимпиад и развод.

Тяжелоатлет Илья Ильин дал откровенное интервью журналу Men’s Health, в котором поделился своими переживаниями о последнем периоде своей жизни. За максимально короткий промежуток времени, спортсмен пережил допинг-скандал, потерю наград и развод с супругой.

Ильин признался, что о ситуации с расторжением брака со спортсменкой Натальей Кулаковой переживает до сих пор.

"Мы расстались меньше года назад, но документы о разводе пришли совсем недавно. 12 лет мы были вместе, любили друг друга, дочь растет. Но в самый тяжелый момент, когда навалилось все, последние испытания не выдержали. Наверное, тяжело выдержать человека, который находится в такой глубокой депрессии, в какой был я. У нас и раньше случались разногласия, как у всех, наверное, но мы их преодолевали. В последнее время стало невозможно. Мне было тяжело, а Натали – вдвойне. Я это отлично понимаю. Была сильная ссора, она уехала домой и я этого не выдержал – подал на развод. В этом поступке было очень много эмоций, но сейчас я понимаю, что это нужно было сделать. И до сих пор есть обида, мы пока не общаемся, не следим в соцсетях друг за другом", - признался спортсмен.

По словам тяжелоатлета, история с допингом не была основным поводом для расставания и брак бы распался и без нее. Ильин отметил, что желает супруге найти достойного партнера в будущем. В семейных же ценностях дважды женатых спортсмен предпочитает партнерство.

"Нужно тащить друг друга, помогать, уважать. В наших отношениях, кстати, это только зарождалось, мы только начали заниматься общими проектами и… А по большому счету ничего общего у нас кроме дочери и не было. Разные интересы", - добавил он.

У пары были проблемы и с популярностью спортсмена, которого узнавали на каждом шагу, просили автографы и фото на память. Все это и сказалось на дальнейшем браке. Утешение Ильин ищет в общении с друзьями, алкоголе и тренировках.

"Летом было очень тяжело. Помню, когда я поехал на встречу с юристами в Швейцарию, у меня была очень тяжелая голова. В принципе, и сейчас есть небольшая депрессия. А тогда, честно говоря, дело зашло очень далеко – попахивало психиатрией. У меня даже была несвязанная речь, все симптомы. А сейчас все налаживается, начал оперяться", - сказал он.

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