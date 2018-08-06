Аким Алматинской области сыграл в волейбол

Возраст участников варьировался от 40 лет и выше.

На днях в Талдыкоргане состоялся открытый областной турнир по пляжному волейболу среди ветеранов. В нем участвовали аким области Амандык Баталов и заместитель акима области Жаксылык Омар, передает Zakon.kz.

Возраст участников варьировался от 40 лет и выше. Всего было четыре команды – "Жетысу", "Жастар", "Ардагер" и "КНБ".

Турнир проходил по круговой системе. Каждая команда провела по три встречи. Соревнования ветеранов отличаются тем, что замены подуставших игроков можно проводить неограниченное количество раз.

В числе же тех немногих игроков, кто решил проверить себя на прочность и отыграл все матчи без замен, оказались Амандык Баталов и Жаксылык Омар.

- Волейбол во всех его разновидностях – от классического до паркового – является командной игрой умных мужчин. Дело в том, что мяч над сеткой находится всего две секунды - за это крайне малое время игрок должен правильно оценить сложившуюся на площадке обстановку и принять самое оптимальное решение для победы, а не ударить просто так. Перспектив развития олимпийской дисциплины в Жетысу очень много. В ноябре состоится своеобразный малый чемпионат мира среди ветеранов – международный турнир по классическому волейболу, уже приходят заявки от потенциальных участников из стран СНГ и зарубежья,- сказал Амандык Баталов.

В завершение турнира первое месть заняла команда "Жастар". Второе место - "Жетысу", третье место досталось ветеранам из команды "КНБ". Аким области Амандык Баталов лично наградил победителей, вручив им кубки и дипломы.

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