В Кызылорде определены победители конкурса "Лучший товар Казахстана-2018"

В этом году в областном конкурсе-выставке выразили желание участвовать 34 предпринимателя.

Сегодня в Кызылорде прошел областной конкурс-выставка "Лучший товар Казахстана-2018", организованный акиматом Кызылординской области и Палатой предпринимателей.

В мероприятии принял участие первый заместитель областного филиала партии "Нур Отан" Ибадулла Куттыкожаев, ознакомившийся с работой выставки и продукцией местных товаропроизводителей,

В этом году в областном конкурсе-выставке выразили желание участвовать 34 предпринимателя.

Следует отметить, что в 2016 году в конкурсе участвовали 17 претендентов, в 2017 – 22. Таким образом, с каждым годом активность предпринимателей региона возрастает.

Кроме того, в рамках мероприятия была представлена продукция других товаропроизводителей. Помимо конкурса были выставлены товары 35 предпринимателей. Радует, что в их числе – прошлогодние участники проекта "Бастау", которые получили необходимые знания и сейчас производят продукцию для населения области.

В этом году произошли значительные изменения в организации конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана". К примеру, с этого года его проведение финансирует акимат области.

Кроме того, отменено разделение победителей на І, ІІ, ІІІ места, так как, по мнению Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", проводящей данный конкурс с 2015 года, "Товары-победители относятся к разным группам, состав потребителей на высоком уровне в обеих категориях. Поэтому во всех трех номинациях выявлены по три равноправных победителя", - отмечают организаторы конкурса.

Награду вручил первый заместитель председателя областного филиала партии "Нур Отан" Ибадулла Куттыкожаев следующим победителям в трех номинациях конкурса:

В номинации "Лучшие товары производственного назначения":

ТОО "Нефтехимическая компания Казахстана "Кемикал" – основана в 2009 году. Компания работает в Шиелийском районе Кызылординской области. Производимая продукция: промышленные трубы. Мощность: 8 погонных метров в год. Число работников: 104. Территория сбыта: Кызылординская область.

ТОО "Асем тас" – основано в 2015 году. Работает в Жанакорганском районе Кызылординской области. Предприниматель

производи различные виды бетонных изделий и тротуарной брусчатки, а также легокирпичи. Мощность: 4500 кубометров. На предприятии трудоустроены 10 человек.

ТОО "Жанзере" – основано в 2010 году. Работает в г. Кызылорда. Производимая продукция: спецодежда. Мощность предприятия: более 50 наименований в месяц. На предприятии трудоустроены 25 человек. Территория сбыта: Казахстан и страны СНГ.

В номинации "Лучшие товары народного потребления":

ТОО "DALATEX" – основано в 2016 году. Расположено в Кызылординской области. Выпускает мужские рубашки. Производительность: 11 тысяч рубашек в год, на предприятии создано 40 рабочих мест. Территория сбыта: Казахстан и Россия.

ИП "Нариман" - основан в 2016 году. Компания расположена в аульом округе Бестам Шиелийского района Кызылординской области. Производит музыкальные инструменты. Проиводиельность: 20 музыкальных инструментов в год. В ЧП трудоустроено 3 человека. Территория сбыта – Казахстан.

ТОО "Сұлтан Сүйрік" – основано в 2004 году. Расположено в Кызылорде. Производит текстильные изделия. Мощность: обслуживает свыше 10 тысяч потребителей в год. На предприятии трудоустроено 15 человек.

В номинации "Лучшие продовольственные товары":

АО "Аралтуз" – основано в 1997 году. Производит изделия из соли. Мощность: свыше 500 тысяч тонн соли в год. На предприятии трудоустроены 1213 человек. Территория сбыта: Казахстан и страны СНГ.

ТОО "СПК ҚЫЗЫЛОРДА БАЛЫҚ" – основано в 2012 году. Работает в поселке Айтеке би Казалинского района Кызылординской области. Производит рыбную продукцию. Мощность: 1260 тонн рыбных продуктов в год. На предприятии трудоустроено 50 человек. Территория сбыта: Казахстан, страны СНГ и Западной Европы.

ТОО "AB INVEST GROUP" – основано в 2015 году. Производит сафлоровое масло. Мощность: 25 тонн масла в год. На предприятии трудоустроено 7 человек. Территория сбыта: Казахстан и Китай.

В завершение мероприятия директор Палаты предпринимателей Галымбек Жаксылыков наградил благодарственными письмами активных участников областного конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана".

Победители областного конкурса-выставки в октябре примут участие в республиканском конкурсе-выставке в Астане. В этом году в качестве одного из инструментов определения республиканского конкурса победителей вводится система онлайн-голосования.

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