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Испытание гиперзвукового летательного аппарата успешно провели в Китае

Его разработкой занимались три года.

Фото : © Фото : Fu Gan / China Military6 августа 2018, 12:14

В Китае успешно испытали гиперзвуковой летательный аппарат "Синкун-2" ("Звездное небо"). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Китайской академии аэрокосмической аэродинамики.

"Синкун-2" — это волноплан, то есть он получает ускорение благодаря тем ударным волнам, которые образуются после прохождения звукового барьера.

Испытание прошло в пятницу на одном из полигонов на северо-западе Китая. Аппарат находился в воздухе десять минут, за это время он совершил ряд маневров на высоте 30 километров и приземлился в заданном районе.

Сообщается, что академия три года занималась его разработкой.

Как пишет газета Global Times со ссылкой на китайских военных экспертов, аппарат способен доставлять ядерные боеголовки и преодолевать любую существующую в настоящее время систему противоракетной обороны благодаря своей высокой скорости и непредсказуемой траектории.


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