Жара до 40 градусов ожидается на юге Казахстана
На западе и северо-западе возможен град
Фото : Экспресс К6 августа 2018, 12:21
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 7-9 августа 2018 года, передает zakon.kz.
Синоптики отмечают, что в предстоящие дни на большей части республики будет преобладать жаркая погода, местами пройдут кратковременный дожди с грозами, порывистым ветром, на западе и северо-западе возможен град.
"Основной фон температуры воздуха 27-35, на юге и западе до 40 градусов. Спад жары начнется на западе и северо-западе республики 9 августа, в связи с поступлением прохладного и влажного воздуха с районов Таймыра, дневная температура воздуха понизится до 20-28 градусов тепла", - говорится в сообщении.
Днем 7-10 августа в Жамбылской области ожидается сильная жара 35-40°С. В Таразе ожидается сильная жара 36-38°С.
Днем 7 августа местами по Туркестанской области ожидается усиление северо-западного ветра 15-20 м/с, местами сохраняется сильная жара 41°С.
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