7 лет получил житель Жанаозеня за пропаганду терроризма

Еще двоим жителя города предстоит суд.

В Жанаозене задержали двоих жителей города по подозрению в возбуждении религиозной розни. Один мужчина осужден за распространение материалов экстремистского характера, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление по противодействию экстремизму ДВД Мангистауской области.

По данным полиции, судом Жанаозена за распространение в социальных сетях материалов экстремистского характера, с признаками возбуждения религиозной розни, а также за пропаганду терроризма, к 7 годам лишения свободы осужден житель города.

"Кроме того, в июле текущего года за распространение в социальной сети «Фейсбук» материалов с признаками возбуждения религиозной розни задержаны двое жителей города Жанаозен. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст.174 УК РК, по результатам досудебного расследования уголовные дела направлены в суд", - сообщили в Управлении.

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