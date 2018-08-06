В московском торговом центре вспыхнул пожар
Пострадавших нет.
Фото : Кадр видео6 августа 2018, 14:48
Пожар вспыхнул на девятом этаже торгового центра "Афимолл Сити" на западе Москвы. Очевидцы сняли на видео поднимающийся в небо столб черного дыма, передает vesti.ru.
Инцидент произошел в понедельник в первой половине дня. По предварительным данным, вспыхнули стройматериалы и вещи рабочих. Последние не дали распространиться пламени и самостоятельно потушили пожар.
Впрочем, к тому моменту из центра уже начали эвакуировать посетителей. Информации о пострадавших не поступало.
Позднее появилась информация, что загорелись рубероид и личные вещи рабочих, которые проводили ремонт. С огнем быстро удалось справиться.
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