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В московском торговом центре вспыхнул пожар

Пострадавших нет.

Фото : Кадр видео6 августа 2018, 14:48

Пожар вспыхнул на девятом этаже торгового центра "Афимолл Сити" на западе Москвы. Очевидцы сняли на видео поднимающийся в небо столб черного дыма, передает vesti.ru.

Инцидент произошел в понедельник в первой половине дня. По предварительным данным, вспыхнули стройматериалы и вещи рабочих. Последние не дали распространиться пламени и самостоятельно потушили пожар.

Впрочем, к тому моменту из центра уже начали эвакуировать посетителей. Информации о пострадавших не поступало.

Позднее появилась информация, что загорелись рубероид и личные вещи рабочих, которые проводили ремонт. С огнем быстро удалось справиться.


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