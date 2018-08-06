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У ведущего Top Gear возникли проблемы с памятью после двух страшных аварий

Его коллега Джереми Кларксон рассказал журналистам, что Ричард Хаммонд Хаммонд не может ничего удержать в памяти дольше 5 секунд.

Фото : Top Gear вики6 августа 2018, 14:54

По словам его соведущего, Ричард чудом избежал смерти, но травмы сказались на его здоровье, сообщает life.ru.

Ричард Хаммонд провёл в коме две недели после того, как попал в страшную аварию на скорости 288 миль в час в 2006 году. А во время съёмок последней серии Grand Tour ведущий перевернулся за рулём спортивного электромобиля, который затем загорелся. К счастью, в обоих случаях 48-летний мужчина избежал смерти, но получил серьёзные травмы, которые сказались на его здоровье, сообщает Daily Star.

Его коллега Джереми Кларксон рассказал, что после всех страшных аварий у Ричарда начались проблемы с памятью.

"Вы можете сказать ему что-то и через пять секунд это исчезнет из его головы. Он не может ничего запомнить, и всё из-за повреждений мозга"

Кроме всего прочего, в марте 2017 года Ричард на высокой скорости упал с мотоцикла и потерял сознание. ДТП произошло в Мозамбике в ходе очередных съёмок для программы The Grand Tour. Хаммонд ушибся довольно сильно, но после падения пришёл в себя, госпитализация ему не понадобилась.


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