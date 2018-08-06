Улицам Астаны предложили присвоить коды и индексы

Новшество должно значительно облегчить работу экстренных служб, таксистов, курьеров и почтальонов, а также упростить поиск нужных мест и улиц простым гражданам.

В Астане предложили приступить к постепенному внедрению индексации городских улиц, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Идентификационные префиксы – это код улицы или, иначе говоря, уникальный буквенно-цифровой почтовый индекс для лучшей ориентации по городу. Новшество должно значительно облегчить работу экстренных служб, таксистов, курьеров и почтальонов, а также упростить поиск нужных мест и улиц простым гражданам.

Как сообщили в столичном Центре урбанистики, соответствующий проект был рассмотрен на градостроительном совете.

Принцип присвоения индексов улицам заключается в разделении города на шесть ориентировочных районов – это правый берег – запад, центр, восток и, соответственно, левый берег – запад, центр, восток. Границы разделения соответствуют естественным границам, таким как реки Есиль, Сарыбулак, Акбулак, озеро Талдыколь и канал Нура-Ишим.

В столичном Центре урбанистики сообщили, что человек по индексу улицы точно будет знать, в каком районе города находится нужная ему улица и ее примерное расположение.

"Индексы намного удобнее, потому как многие люди путаются в названиях или не запоминают их. Например, есть вертикальные улицы и горизонтальные. Они имеют определенный порядок – одни четные улицы, другие нечетные. В названии улицы сначала будет идти префикс улицы и цифровой показатель, например, если четный, то 2, 4, 6… То есть прослеживается логика, что следующая улица после 6 будет 8. Это работает на ориентир, и префикс дает понятие, в какой части города ты находишься. Это очень удобно для пешеходов и для автомобилистов", – сказал заместитель Центра урбанистики Асхат Садуов.

"В качестве префиксов мы используем понятные людям стороны света. Есть два варианта наименований секторов: с казахским обозначением и английским. К примеру, на английском N – North, S – South и так далее", – уточнил он.

Асхат Садуов добавил, что для ориентирования лучше использовать названия сторон света на английском языке, поскольку они устоявшиеся и были бы понятны также иностранцам, приезжающим в гости в столицу:

"Мы планируем детально проработать каждую улицу. Мы уже утвердили концепт, будем совместно с адресным регистром отрабатывать и уже в кадастровые данные присваивать дополнительный слой с индексом улицы. Названия улиц остаются пока прежние, добавляется лишь дополнительный слой. У людей будет дополнительный выбор – ориентироваться по названию улицы привычным способом или по префиксу для новых жителей, гостей столицы. Это дополнительная функция для ориентирования. В адресном регистре пока все останется по-прежнему, добавится еще один показатель", – подчеркнул эксперт.

В Центре урбанистики также отметили, что на данном этапе исполнителям очень важны мнение и оценка общественности по внедрению принципа присвоения индексов улицам города.

Изложить свое мнение по проекту и дать предложения можно на электронный адрес office@urbanastana.com.

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