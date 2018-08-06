Исполнилась мечта казахстанского Ника Вуйчича
Ему изготовили протезы стамбульские специалисты по протезированию.
Фото : facebook.com6 августа 2018, 15:38
Современные протезы мальчику из Астаны, родившемуся без ног сделали турецкие специалисты, сообщает Zakon.kz.
" Мой ТИГР учится ходить!" Пусть всегда лишь Слезы радости наварачиваются на глаза! АльхамдулиЛях! Слава Всевышнему в первую очередь, Благодарю Аллаха за то, что он исполняет мечты сына! Дай Аллах, чтобы так было всегда!
И конечно же Всевышний помогает руками и деяниями людей, людей у которых есть сердца добрые и отзывчивые, и ИншАллах им будет награда за искреннее желание помогать!
Мы с сыном долго СТОЯЛИ обнявшись как и мечтали и просили Всемогущего Аллаха!
" Мамочка я почти одного роста с тобой, и я даже выше Амира (братишка)", вскрикнул Алишка от радости. Ради этого счастья, ради этой радости, мы готовы горы свернуть сынок, только ты мечтай и верь в свои мечты и проси только у Аллаха!!!
Да не совсем легким был этот путь к мечте, мы сталкивались и с трудностями, и с недопониманием и с недоразумениями, ну а кто сказал что легок путь к достижениям.
Главное не опускать рук и идти вперед!это наше с Алишкой основное правило, а Аллах поможет!", - написала мама Али Турганбекова в своем аккаунте в Facebook.
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