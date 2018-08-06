Восемь человек спустили с гор спасатели РОСО в минувшие выходные

На розыски заблудившихся туристов спасателям пришлось выезжать дважды за один день.

Две спасательные операции в горах провели спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда (РОСО) КЧС МВД РК в прошедшие выходные, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В воскресенье в 18.38 была получена информация о том, что группа туристов из пяти человек, в том числе один ребенок, не могут самостоятельно спуститься с горы.

Как оказалось, путешественники пошли в поход к Большому Алматинскому озеру, поднялись от Алешкиного моста, а затем шли дальше по тропе вдоль реки примерно 1,5 часа. Обо всем этом сообщил один из заблудившихся туристов.

Незамедлительно к предполагаемому месту нахождения туристов выехала оперативная группа РОСО состоявшая из пяти человек, в том числе кинолога со служебной собакой. Заблудившихся туристов нашли довольно быстро и медицинская помощь никому из них не понадобилась. Все они чувствовали себя хорошо и были рады появлению спасателей.

Буквально через час в дежурно-диспетчерское отделение РОСО поступило еще одно сообщение о похожей ситуации. Звонила одна из заблудившихся туристок, которая сообщила, что она и еще две женщины решили прогуляться в урочище Кок-Жайляу, заблудились и не могут самостоятельно спуститься.

В течение пяти минут другая оперативная группа спасателей со служебной собакой выехала к месту вызова. Три потерявшиеся женщины были найдены и сопровождены до машины. Одна девушка подвернула ногу во время блуждания в горах и ей потребовалась первая медицинская помощь.

В связи с этим, спасатели РОСО в очередной раз напоминают о соблюдении правил безопасности в горах.

Так, собираясь в поход, обязательно сообщайте близким или знакомым о количестве участников, маршруте и предполагаемом времени возвращения.

Обязательно возьмите с собой средства связи, которые будут работать в горах и GPS-навигатор.

Запишите или запомните телефоны службы спасения:112 и 372-15-60 (телефон оперативного дежурного РОСО).

Следуя по намеченному маршруту необходимо руководствоваться маршрутными картами.

Не бросайте товарищей в пути, а если не уверены в своих силах сразу прекращайте намеченный турпоход.

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