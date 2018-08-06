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Голливудская жена ушла от боксера Кличко

Слухи о том, что звездная пара разошлась, ходили уже давно.

Фото : gubdaily.ru6 августа 2018, 15:53

Американская актриса Хайден Панеттьери рассталась с украинским боксером Владимиром Кличко после девяти лет гражданского брака, передает gubdaily.ru.

У пары есть трехлетняя дочь Кайя Евдокия, которая родилась 9 декабря 2014 года. О разрыве знаменитостей сообщила мама актрисы. Она убеждена, что этот разрыв к лучшему.

— В ее жизни сейчас происходит много нового, — рассказала она порталу Radaronline.com. — И я считаю, это к лучшему.

Слухи о том, что звездная пара разошлась, ходили уже давно. Несколько дней назад актрису сфотографировали с неизвестным мужчиной. На пальце у актрисы отсутствовало кольцо, которое спортсмен подарил ей в 2013 году на помолвку. Журналисты стали обзванивать родственников и знакомых блондинки, и те подтвердили, что Хайден бросила «своего украинца».

Кличко и Панеттьери начали встречаться в 2009 году. Они собирались пожениться 24 августа 2014 года, в День независимости Украины, однако свадьбу пришлось отложить из-за беременности актрисы. Актрису знают по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также по фильмам «Крик-4», «Ночь с Бет Купер» и «Вспоминая Титанов».


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