Мать Акжаркын Турлыбай перенесла инсульт

Женщина задолжала адвокату миллион тенге.

Мать казахстанки Акжаркын Турлыбай, которая находится в заключении в Китае, перенесла инсульт, сообщает Sputnik Казахстан.

Она в этом году несколько месяцев пролежала в больнице.

"После того, как Акжаркын задержали в Китае, я ее видела всего три раза. В последний раз в 2016 году, с тех пор прошло два с половиной года. Не могу передать словами, какой это удар для меня. Адвокаты говорят, что с Акжаркын все хорошо. Она работает, ей приносят книги. Правда, количество книг ограничено и все они только на английском языке", — поделилась Сейтимова.

Женщина добавила, что испытывает финансовые трудности. Сейтимова задолжала одному из адвокатов дочери в Китае миллион тенге (2 865 долларов).

"Для нас это большие деньги. Сама работаю в двух местах, доход уходит на оплату кредита. В августе один из адвокатов в Китае намерен приехать в Алматы. Надеюсь, что все будет хорошо", — добавила она.

Со слов матери, интересы Акжаркын представляют два адвоката из Китая и один из Казахстана. Последний, Сункар Нурмагамбетов, оказывает помощь бесплатно. Его коллегам из Китая семья Акжаркын выплатила 10 тысяч долларов.

Казахстанка Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу. У нее в чемодане обнаружили 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Девушка уверена, что наркотики ей подбросили. Китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. 6 мая 2016 года Апелляционный суд Гуандунского суда КНР отменил решение суда первой инстанции по уголовному делу в отношении Акжаркын, и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Дата слушания еще не известна.

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