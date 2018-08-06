Крупный пожар произошел на побережье Бухтарминского водохранилища в ВКО

Площадь составила больше 40 гектаров

Крупный пожар случился на берегу Бухтарминского водохранилища. Ликвидировать возгорание пожарным удалось за три с половиной часа, передает корреспондент YK-news.kz.

В Сети появилось видео пожара на побережье Бухтарминского «моря». По информации очевидцев, стихия бушевала напротив базы отдыха «Алтайская бухта».

Как сообщили в ДЧС ВКО, происшествие случилось 4 августа.

"На территории Никольского сельского округа Зыряновского района горела сухая трава на площади 45 гектаров", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пострадавших нет.

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