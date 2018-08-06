Крупный пожар произошел на побережье Бухтарминского водохранилища в ВКО
Площадь составила больше 40 гектаров
Фото : кадр видео6 августа 2018, 16:46
Крупный пожар случился на берегу Бухтарминского водохранилища. Ликвидировать возгорание пожарным удалось за три с половиной часа, передает корреспондент YK-news.kz.
В Сети появилось видео пожара на побережье Бухтарминского «моря». По информации очевидцев, стихия бушевала напротив базы отдыха «Алтайская бухта».
Как сообщили в ДЧС ВКО, происшествие случилось 4 августа.
"На территории Никольского сельского округа Зыряновского района горела сухая трава на площади 45 гектаров", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пострадавших нет.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4931464-26a6fe36298e45099d98dc41a43875a9
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...