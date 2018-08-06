Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября

Хамза — сын одной из трех выживших жен джихадиста.

Сын Усамы бен Ладена Хамза женился на дочери исполнителя теракта 11 сентября 2001 года, совершенного в США. Об этом в интервью газете The Guardian рассказали члены семьи бывшего «террориста номер один», пишет "Лента".

«Мы слышали, что он женился на дочери Мухаммеда Атты (один из лидеров смертников, совершивших теракт 11 сентября в американском городе Нью-Йорке — прим. «Ленты.ру»), — рассказали они. — Мы не знаем, где он находится, скорее всего, в Афганистане».

По словам сводного брата бен Ладена, Хамза — сын одной из трех выживших жен джихадиста. С тех пор как его отец был убит в 2011 году в Пакистане, он неоднократно публично призывал сторонников джихада начать войну против Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и Израиля.

Он занял пост заместителя нового лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в Казахстане) Аймана аз-Завахири и планирует отомстить американским спецслужбам за убийство отца.

Как пишет газета, службы разведки западных стран в последние два года ведут активный поиск Хамзы бен Ладена, так как он, предположительно, может мобилизовать приспешников отца. Его женитьба на дочери Атты может означать, что оставшиеся члены группировки сотрудничают, а сама она продолжает существовать.

Ранее мать Усамы бен Ладена в интервью The Guardian впервые рассказала, как ее сын стал джихадистом. По ее словам, он был «славным ребенком до тех пор, пока не встретил в университете людей, промывших ему мозги».

Усама бен Ладен — лидер террористической группировки «Аль-Каида», находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море.

11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» угнали четыре американских пассажирских самолета. Два авиалайнера врезались в башни Всемирного торгового центра, третий упал на здание Пентагона, еще один разбился в окрестностях города Шанксвилл, штат Пенсильвания. В результате погибли около 3 тысяч человек, не считая 19 террористов, еще более 4 тысяч получили ранения.

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