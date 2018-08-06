Мужчина с ребенком вырвал зонты из инсталляции в Астане
Комментаторы не оценили поступок мужчины.
Фото : кадр из видео6 августа 2018, 16:59
Мужчина с ребенком "надергали" себе зонты из цветочной инсталляции в Астане, передает Zakon.kz.
Видеозапись разместили на странице "vastane.kz" в Instagram.
"6.08.18 в 00:13. Мы в начале думали что они ремонтируют, оказываются воруют", - говорится в описании к видео
Судя по всему, они и не заметили, что их снимают на камеру. Комментаторы не оценили поступок мужчины, и отметили плохой пример для ребенка.
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