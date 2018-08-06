Жертв и пострадавших нет.

В Алматы горели хозпостройки по адресу: микрорайон Заря-Востока ул.Шоссейная, 138, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

Прибывшие на место пожарные подтвердили полученную информацию: горели постройки с переходом огня на кровлю частного жилого дома. Оперативными действиями огнеборцев было предотвращено распространение огня на близ расположенные частные дома.

Пожар локализован в 17.38 часов и ликвидирован в 17.44 часов. Площадь пожара составила 50 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.

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