В Алматы перекроют дороги из-за реконструкции улиц по линии BRT
Движение будет временно приостановлено 7 августа в период с 11:00 до 18:00 часов.
Фото : ntv.md6 августа 2018, 18:09
В Алматы перекроют несколько улиц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.
В связи с дорожно-строительными работами по ул. Тимирязева и ул. Жандосова при реконструкции улиц по линии BRT, движение автотранспорта от ул. Розыбакиева до ул. Тлендиева будет временно приостановлено 7 августа в период с 11:00 до 18:00 часов.
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