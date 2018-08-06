В Алматы перекроют дороги из-за реконструкции улиц по линии BRT

Движение будет временно приостановлено 7 августа в период с 11:00 до 18:00 часов.

В Алматы перекроют несколько улиц, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

В связи с дорожно-строительными работами по ул. Тимирязева и ул. Жандосова при реконструкции улиц по линии BRT, движение автотранспорта от ул. Розыбакиева до ул. Тлендиева будет временно приостановлено 7 августа в период с 11:00 до 18:00 часов.

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