Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Два района переименованы в Павлодарской области

Качирский район назвали Теренкольским районом, Лебяжинский район - Аккулинский район.

Фото : inform.kz6 августа 2018, 18:15

Президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ о переименовании двух районов в Павлодарской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать некоторые районы Павлодарской области: 1) Качирский район в Теренкольский район; 2) Лебяжинский район в Аккулинский район», - говорится в тексте документа.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты