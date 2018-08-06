Два района переименованы в Павлодарской области

Качирский район назвали Теренкольским районом, Лебяжинский район - Аккулинский район.

Президент Нурсултан Назарбаев подписал Указ о переименовании двух районов в Павлодарской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Переименовать некоторые районы Павлодарской области: 1) Качирский район в Теренкольский район; 2) Лебяжинский район в Аккулинский район», - говорится в тексте документа.

Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.





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