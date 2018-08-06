Вынесено решение по делу о поддельных сертификатах IELTS

По словам представителя истцов, были нарушены права молодых людей.

В Астане суд вынес решение по делу о поддельных сертификатах IELTS. Служители Фемиды постановили отказать в удовлетворении иска нескольких учащихся, передает Хабар 24.

Напомним, осенью прошлого года после жалоб некоторых студентов начались проверки в одном из столичных вузов. Спустя несколько месяцев руководство медицинского университета отчислило 117 человек. Некоторые из них подали в суд, посчитав исключение незаконным.

По словам представителя истцов, были нарушены права молодых людей. Ведь в момент, когда их отчисляли, не было заключения экспертизы и точных данных о подлинности документов и виновных лиц.

«Доказать недействительность этих сертификатов простым способом проверки в реестре невозможно. Поскольку сама организация, которая выдает эти сертификаты, в своих документах делает оговорку о том, что при подлинности печати на данных документах их недействительность может оценивать только сама организация. На сегодняшний день просто запроса такого официального именно в головную организацию британского консульства не сделано. И ответа от них нет», - пояснил адвокат Ергали Мельдебеков.

Стоит отметить, решение суда пока еще не вступило в силу. Что касается других дел в отношении отчисленных граждан, процессуальные решения по некоторым из них еще не приняты.





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