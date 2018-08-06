Полиция ведет досудебное расследование по факту ДТП в Костанайской области

Пассажирка скончалась на месте происшествия.

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на автодороге сообщением Костанай-Веденка, сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области.

5 августа 2018 года на 68-ом километре автодороги «Костанай-Веденка» 51-летний управляя ВАЗ-2115, в которой находилась 49-летняя пассажирка, двигаясь в направлении поселка Веденка со стороны города Костаная, не справившись с рулевым управлением выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с Audi под управлением 38-летнего водителя. В салоне находились двое пассажиров 36 и 10 лет.

В результате ДТП произошло возгорание автомашины ВАЗ -21115. Пассажирка указанной машины скончалась на месте происшествия. Водитель и пассажиры Audi с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

Полицейскими проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы.

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